İki katlı gecekondu yandı
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Altındağ, İtfaiye, Ankara, Güncel

İki katlı gecekondu yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.03.2020 05:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:38
İki katlı gecekondu yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altındağ Caddesi'ndeki iki katlı boş gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu arada alevler binanın tamamını sararken olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahalede bulundu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevredeki diğer gecekondulara sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan, gecekondunun yakınındaki metruk yapıdan da alevler yükseldiğini gören ekipler, söz konusu yangına müdahale etti.

Görgü tanıkları gecekondudaki yangının şiddetli bir patlama sesi sonrası çıktığını belirtirken, olay sırasında birkaç kişinin koşarak, binadan uzaklaştığını iddia etti.

Polis ve itfaiye ekipleri kundaklama şüphesiyle yangına ilişkin inceleme başlattı.

İki katlı gecekondu yandı

Kaynak: AA

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İki katlı gecekondu yandı

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Manşet

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