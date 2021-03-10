İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

10.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:06

İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler Köyü'nde iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler Köyü'nde iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Şevkiler Köyü Demirciler Mahallesi'nde Saadet Kellecioğlu'na ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatıyı saran alevler ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Maddi hasarın oluştuğu evde yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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