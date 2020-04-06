İki katlı evin çatısı alev alev yandı
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İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa

İki katlı evin çatısı alev alev yandı

İki katlı evin çatısı alev alev yandı Karabük'te, iki katlı evin çatısı yanarak kül oldu.

06.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:20

İki katlı evin çatısı alev alev yandı

KARABÜK - Karabük'te, iki katlı evin çatısı yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Kartal Sokak'ta Celal Hastürk'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların çatıdan alevlerin çıktığını fark etmesiyle Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, evin çatısı tamamen kül oldu.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki katlı evin çatısı alev alev yandı

Kaynak: İHA

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İki katlı evin çatısı alev alev yandı
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