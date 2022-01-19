İki katlı evin çatı katı alev alev yandı

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın korku yaşattı. Geceyi aydınlatan alevler ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, dün gece saatlerinde Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yılmaz Akkanoğlu Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin çatı katında çıktı. Hasan F.'ye ait iki katlı evin çatı katında çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına sebep olan yangın ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA