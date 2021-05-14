İki katlı evin alt katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
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İki katlı evin alt katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

İki katlı evin alt katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 katlı evin depo olarak kullanıldığı alt katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 katlı evin depo olarak kullanıldığı alt katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesinde bulunan 2 katlı evin depo olarak kullanılan alt katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İki katlı evin alt katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
İki katlı evin alt katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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