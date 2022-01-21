Son Dakika | İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGINA 'KAR' İLE MÜDAHALE ETTİLER - Haberler
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Son Dakika | İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGINA 'KAR' İLE MÜDAHALE ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde iki katlı evde yangın çıktı.

DOMANİÇ, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde iki katlı evde yangın çıktı. Köylüler yangına kar atarak müdahalede bulunurken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Fındıcak köyünde oturan Mehmet Kaynak'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kaynak, komşuları tarafından evden çıkarılırken, yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Köylüler, itfaiye ekipleri gelene kadar alevleri attıkları karlarla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son Dakika | İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGINA 'KAR' İLE MÜDAHALE ETTİLER

Son Dakika | İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGINA 'KAR' İLE MÜDAHALE ETTİLER

Son Dakika | İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGINA 'KAR' İLE MÜDAHALE ETTİLER

Son Dakika | İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGINA 'KAR' İLE MÜDAHALE ETTİLER

Son Dakika | İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGINA 'KAR' İLE MÜDAHALE ETTİLER

Son Dakika | İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGINA 'KAR' İLE MÜDAHALE ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Domaniç, Yangın, kar, Güncel, Haber

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