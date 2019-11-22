İki katlı ev, sobadan çıkan yangına teslim oldu
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İki katlı ev, sobadan çıkan yangına teslim oldu

İki katlı ev, sobadan çıkan yangına teslim olduSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:02
İki katlı ev, sobadan çıkan yangına teslim oldu

İki katlı ev, sobadan çıkan yangına teslim oldu

- Sakarya'nın ilçesinde iki katlı bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Orta Mahalle Orta Mahalle Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A.'a ait evde sobadan yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekiplerinin söndürme çalışmaları esnasında çevre güvenliği aldığı yangında, evde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İki katlı ev, sobadan çıkan yangına teslim oldu
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