İki katlı ev küle döndü
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Orhangazi, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

İki katlı ev küle döndü

İki katlı ev küle döndü Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın 1,5 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınırken, yangına müdahale eden itfaiye aracının merdiveni açılmayınca müdahale de güçlük yaşandı.

25.03.2020 20:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:59
İki katlı ev küle döndü

İki katlı ev küle döndü

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın 1,5 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınırken, yangına müdahale eden itfaiye aracının merdiveni açılmayınca müdahale de güçlük yaşandı. Yangında dumandan etkilenen bir kadın için ise olay yerine ambulans çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 17.30 sıralarında Orhangazi'de İznik Yolu Torsu Tesisleri yakınlarında bulunan iki katlı bir çiftlik evinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ümit Karagüzel'e ait olduğu belirlenen evin ikinci katında yangın çıktı. Yangının kısa sürede odayı ve üst katı sarmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Çevreden gelen vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü ve tüm evi kapladı. Yangın bölgesine Orhangazi ve Gemlik'ten itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangına müdahale eden itfaiye aracındaki merdivenin açılmamasından dolayı yangına ekiplerin müdahalesi de zorlaştı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Tüm evi kaplayan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik uğraşları sonucunda kontrol altına alınabildi. Öte yandan yangın esnasında evde olduğu belirlenen ve son anda dışarı çıkan bir kadın ise dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ve dumandan etkilendiği belirlenen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Vatandaşlar ise itfaiye aracının merdivenin çalışmamasına tepki gösterdi. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

İki katlı ev küle döndü

Kaynak: İHA

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İki katlı ev küle döndü

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