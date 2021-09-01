İki katlı ev alevlere teslim oldu, 5 kişilik aileyi komşuları kurtardı

Bartın'ın Büyükkıran köyünde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu.

Bartın'ın Büyükkıran köyünde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu. Tamamı yanan evdeki 5 kişi ise komşuları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükkıran köyü Hacıkadı Mahallesi'nde 2 katlı evde yangın çıktı. İsa Akyol (40) ve ailesinin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Bartın Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edilirken, yangının çıktığı evde yaşayan 5 kişi komşularının yardımıyla dışarı çıkarak kurtuldu. Kısa sürede tüm evi saran alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada jandarma ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 2 katlı evin bir kısmı çöktü. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı