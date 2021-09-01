İki katlı ev alevlere teslim oldu
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İki katlı ev alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki katlı ev alevlere teslim oldu Bartın'ın Büyükkıran köyünde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu.

İki katlı ev alevlere teslim oldu

BARTIN - Bartın'ın Büyükkıran köyünde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu. Tamamı yanan evdeki 5 kişi komşuları tarafından kurtarıldı.

Bartında Büyükkıran köyünün Hacıkadı mahallesinde 2 katlı evde yangın çıktı. İsa Akyol ve ailesinin yaşadığı evden alevlerin çıktığını gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Bartın Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü Ararzözleri sevk edilirken yangının çıktığı evde yaşayan 5 kişi komşularının yardımıyla evi terk etti.

Kısa sürede tüm evi saran alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik tedbirleri alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 2 katlı evin bir kısmı çöktü. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki katlı ev alevlere teslim oldu
İki katlı ev alevlere teslim oldu
İki katlı ev alevlere teslim oldu
İki katlı ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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