İki katlı ev alev alev böyle yandı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 yabancı uyruklu vatandaşın kaldığı iki katlı ev alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Evin alevlere teslim olduğu anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu H.S.'ye ait olduğu öğrenilen iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde dumanlar yükselirken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında 9 yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığı ev kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, evin adeta alev topuna döndüğü anlar ise saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA