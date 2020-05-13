İki katlı binanın çatısı alev alev yandı İki katlı binanın çatısı alev alev yandı Ataşehir'de iki katlı binanın çatısı akşam saatlerinde alev alev yandı.

İki katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir'de iki katlı binanın çatısı akşam saatlerinde alev alev yandı. Yükselen dumanlar megakent İstanbul'un çeşitli noktalarından görülürken; Anadolu Yakasında ki itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor

Yangın, akşam 20.00 sıralarında Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi, Başkomutan Caddesi'nde yer alan iki katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Çıkan yangından yükselen dumanlar İstanbul'un çeşitli noktalarından görüldü. Çevre sakinlerinin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın alt tarafında iş yerleri ikinci katında ise daire olduğu öğrenildi. Ekipler ilk olarak mahsur kalan olup olmadığını araştırarak alevlere müdahale etti.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı terk ettiler

Yangın çıktıktan kısa süre sonra bina sakinleri tarafından fark edildi müdahalelerinin yetersiz olması üzerine duman kaplı binadan çıkan vatandaşlar, çevre sakinleriyle alevleri bahçe hortumlarından sıktıkları sularla söndürmek istediler çabalarının yetersiz kalması üzerine olay yerine gelen ekipler dört koldan alevlere müdahale etti. Yarım saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Alevleri vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti

Saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlarda evinin penceresinden olan biteni izleyen bir çocuk ve annesinin konuşması da kaydedildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık ve polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri herhangi bir müdahale için hazır olarak bekletildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ise bir buçuk saati aşkın devam etti.

Kaynak: İHA