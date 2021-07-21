İki katlı ahşap evde korkutan yangın
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İki katlı ahşap evde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki katlı ahşap evde korkutan yangın Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu.

İki katlı ahşap evde korkutan yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu. Ekiplerce söndürülen yangın sonrasında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi 737 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten evin 2'nci katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri de sevk edildi. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki katlı ahşap evde korkutan yangın
İki katlı ahşap evde korkutan yangın
İki katlı ahşap evde korkutan yangın
İki katlı ahşap evde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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