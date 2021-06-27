İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu
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İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu

İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap bir evde çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile ev kullanılmaz hale geldi.

Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap bir evde çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Afyonkarahisar'ın Burmalı Mahallesi 156. Sokaktaki iki katlı ahşap bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile bitişikte bulanan diğer 3 evin çatısını da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Bir itfaiye personelinin dumandan etkilendiği yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. - AFYONKARAHİSAR

İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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