İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu

İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Devrek İlçesinde iki katlı ahşap binada meydana gelen yangın sonucunda binada maddi zarar meydana geldi.

Devrek İlçesinde iki katlı ahşap binada meydana gelen yangın sonucunda binada maddi zarar meydana geldi.

Olay akşam saatlerinde Devrek İlçesi Muratlar köyünde meydana geldi. Ahmet A.'a ait 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Biranda dumanlar yükselmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Şans ederi yangında yaralanan olmazken 2 katlı binada maddi zarar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Şişli'de film atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalan iki kadın için itfaiye ekipleri seferber oldu
Şişli'de film atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalan iki kadın için itfaiye ekipleri seferber oldu
Son dakika haber: Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu
Son dakika haber: Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Deniz Çakır Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Adem Büyük Mesut Özil Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 18:34:41. #1.16#

title