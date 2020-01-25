İki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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İki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

25.01.2020 19:51 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:52
İki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

'nın İznik ilçesindeki bir evde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Cami Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nazmiye Eren'in (84) oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Vatandaşların vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Bu sırada bir erinin başına, ekiplerin yangına müdahale ederken kullandığı merdiven düştü.

eri kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.

Maddi hasara neden olan yangın sırasında Eren'in evde olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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