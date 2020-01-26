: İki katlı ahşap ev yandı

26.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:50

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaishak köyünde İbrahim ve Ayşenur Seçkin'e ait iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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