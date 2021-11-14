İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 5 ay önce aldığı cep telefonuna yüz tanıma kilidi koyan genç, uykudan uyandığında kendisinden 3 yaş küçük kardeşinin telefonunu kurcalarken görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefon kilidinin kendisi dışında sadece kardeşinde açıldığını ileri süren genç, "İkiz de değiliz, birbirimize de benzemiyoruz. Kardeşim telefonu alıp kurcalıyor. Aramızda Kavga çıkarsa, sorumlusu firmadır" diyerek, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde oto galericilikle uğraşan Kadir Bayer (25), 5 ay önce cep telefonu satın aldı. Bayer, telefonuna yüz tanıma kilidi tanımlatarak kullanmaya başladı. Yaklaşık 15 gün önce ise gencin kendinden 3 yaş küçük kardeşi Enes Bayer, aynı marka ve modeldeki telefonunu kendi telefonu sanıp ağabeyinin telefonunu eline aldı. Kilidin açılıp telefondaki uygulamaların farklı olduğunu görünce kendi telefonu olmadığını anlayan Enes Bayer, kilidi tekrar kapatıp yüz tanımlamayı tekrar tekrar denedi. İddiaya göre ise sadece ağabeyinin yüzü tanımlı olan telefon, her defasında açıldı.

Uykudan uyandığında kardeşini telefonu kurcalarken gördü

O sıra uykuda olan ağabey, kardeşinin telefonu kurcaladığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefonunun kardeşinde açıldığını anlayan Kadir Bayer, yetkili servise giderek durumu bildirdi, ancak kendisine herhangi bir problem olmadığı söylendi.

"Aramızda kavga çıkarsa sorumlusu firmadır"

İnanmakta zorlandığı olayın artık kendisine rahatsızlık vermeye başladığını belirten Kadir Bayer, "İlk başta inanmadım, sonra kardeşimin yüzüne tutunca baktım açtı. Yazılımsal sorun olduğunu düşünüyorum. İnceledim telefonu, kapatıp açtım, hatta sıfırladım da. Uykudan uyandığımda kardeşimin telefonumu kurcaladığını görünce rahatsız oldum. Özelim sonuçta. Bu kadar para veriyorum bu telefona, bir gizliliği olmalı. Sonuçta güvendiğimiz için alıyoruz. Servise gittiğimde 'Face ID arızalı mı?' diye sordum. Arızalı olmadığını söylediler. Başkasının yüzünü açmıyor ama kardeşiminkini açıyor. İkiz değiliz, aramızda 3 yaş var. Birbirimize de hiç benzemiyoruz. Bana benzeyen ortağım ve diğer kardeşim de açmıyor, sadece Enes'te açıyor. Nasıl açıldığını firma açıklasın. Aramızda kavga çıkarsa da sorumlusu firmadır" dedi.

Bayer, konuyu yargıya taşıyacağını da sözlerine ekledi.

"Benimkini ağabeyim açamıyor ama"

Aynı model telefona sahip Enes Bayer ise "İkimizin telefonlar aynıydı, yanlışlıkla onunkini almışım. Kilit açıldığında baktım uygulamalar farklı, şaşırdım. Sonra tekrar kapattım kilidi tekrar denedim, yine açıldı. Benim telefonumu ağabeyim açamıyor ama" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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