İki kardeşin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İki kardeşin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İki kardeşin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmak isteyen şahıslardan birinin eşi tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmak isteyen şahıslardan birinin eşi tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çepni Köyü Sifan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. ile kardeşi Oktay A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine kavgayı ayırmak isteyen ve bunun için pencereden seslenen Oktay A'nın eşi Aysel Atalay (33), Emre A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırılan Aysel Atalay, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aysel Atalay, hastaneye sevki sırasında Devrekani ilçesinde yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak Emre A.'yı da gözaltına aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İhmalkarlık ölüm getirdi! Çalıştığı inşaatta, 15 metre yükseklikten aşağı düşen işçi hayatını kaybetti
İhmalkarlık ölüm getirdi! Çalıştığı inşaatta, 15 metre yükseklikten aşağı düşen işçi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Nihat Özdemir Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İki kardeşin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:49:29. #1.14#

title