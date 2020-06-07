HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İki kardeşin omuz omuza süpürgecilik mücadelesi

İki kardeşin omuz omuza süpürgecilik mücadelesi 2 kardeş evlerinin deposunda 25 yıldır süpürge üretiyor Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan iki kardeş birlikte verdikleri omuz omuza mücadelelerinde herkese örnek oluyor.

07.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:39

İki kardeşin omuz omuza süpürgecilik mücadelesi

2 kardeş evlerinin deposunda 25 yıldır süpürge üretiyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan iki kardeş birlikte verdikleri omuz omuza mücadelelerinde herkese örnek oluyor.

Ünye'nin Sahilköy Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Topaloğlu ve kardeşi Turan Topaloğlu yaklaşık 25 yıl önce süpürgecilik mesleğine başlamalarının ardından birlikte omuz omuza bu mesleği yaşatmaya çalışıyor. Kardeşinin yaşadığı ufak rahatsızlığından dolayı yanına aldığını ve birlikte süpürgecilik mesleğini halen devam ettirdiklerini anlatan 60 yaşındaki İbrahim Topaloğlu, mesleğin yavaş yavaş yok olduğunu ifade ederek yeni gelecek nesillerin bunları tanıyamayacağını söyledi.

Süpürgecilik mesleğinin kendileri için hem geçim kaynağı hem de bahçelerinde üretim olduğunu söyleyen İbrahim Topaloğlu, "Bizim bu meslek hem geçim kaynağımız hem de tarla malı olduğu işin kardeşimle beraber bu işi yapıyoruz. Tabii, biz ne kadar süpürgecilik mesleği yapsak bile bu meslek yavaş yavaş ölmek üzere. Çünkü teknoloji çağı ilerledikçe geçmiş bazı mesleklerde ölmeye başladı. Tabi ne kadar azda olsa bile bu süpürgeleri hanımlarımız kullanmaya devam ediyorlar. Ama eskisi kadar süpürgelere rağbet yok diyebiliriz. Bu mesleği komşularımızdan birisi öğrenmesinin ardından bizde komşumuzdan görerek yapmaya başladık. Ardından süpürge yapmak için tohumunu tarlamıza ektik ve kardeşimle beraber üretmeye başladık. Önceleri ben tek başıma yapıyordum. Kardeşi o zamanlar daha küçüktü. O ufak ufak benim yanımda öğrenmeye başlayınca beraber devam ettik. Bu süpürgelerimizi hep pazarcılar alıyor" dedi.

"Siparişe göre üretiyoruz"

Günlük yaptıkları süpürgeleri müşteri veya pazarcılardan istenilen sayıya göre ürettiklerini söyleyen İbrahim Topaloğlu, "Günde 20 ile 30 adet arasında sipariş alıyoruz. Tek başıma yaparsam günde 10 tane anca yapabiliyorum ancak kardeşimle beraber daha fazla oluyor. Beraber bu işi onunla götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İki kardeşin omuz omuza süpürgecilik mücadelesi

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar Ekonomi
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Ekonomi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak Ekonomi
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı Ekonomi
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Ekonomi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti Ekonomi
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Hadise Bülent Ersoy Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Hikmet Karaman Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: İki kardeşin omuz omuza süpürgecilik mücadelesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 09:41:45. #1.15#
title