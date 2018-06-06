İki Kardeşin Ölen Annelerinin Arkasından Gazeteye Verdikleri İlan Herkesi Şoke Etti
ABD'de annelerini kaybeden iki çocuk, 80 yaşındaki kadının ölümünün ardından gazeteye verdikleri ilanda yazdıkları ile herkesi şaşırttı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Kathleen Dehmlow, 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yakınları onun için gazetelere ölüm ilanı verdi.
ÇOCUKLARININ VERDİĞİ ÖLÜM İLANI HERKESİ ŞAŞIRTTI
Dehmlow için verilen ilanlar arasından bir tanesi ise, kullanılan ifadelerle sosyal medyada hızla yayıldı. Dehmlow'un yıllar önce terk ettiği iki çocuğu 5 paragraftan oluşan ölüm ilanında adeta annelerinin kirli çamaşırlarını gün yüzüne çıkardı.
KAYNINDAN HAMİLE KALMIŞ
Gina ve Jay adlı kardeşler, Dehmlow'un 1967 yılında kocasının kardeşinden hamile kaldığını, kendilerini terk ederek California'da yeni bir hayata başladığını yazdı.
"DÜNYA SENSİZ DAHA İYİ BİR YER"
Kardeşler ilanın devamında, "Gina ve Jay onu hiç özlemeyecek. Artık öldüğüne göre yaptıklarının bedelini ödeme vakti. Dünya sensiz daha iyi bir yer" ifadelerini kulandı.
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Zalimler için yaşasın CEHENNEM. . !Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Anlaşılan o kadın ile aynı yolda aynı serüvende olan bayanlar da varmış Türkiyemiz de... Zinaya yaklaşmayın diyor Allah Bizim bayanlarımız düşmana şimdiden benzemiş bileCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Kesin ölmeden önce sen bi öl seni gazetelere vermeyenin:) demiş bunu pratikte uygulamışlar ..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kardesim, hamile kalmakla 9 Ay cocugunu karninda tasimakla ANNE olunmuyor.... O cocuklarin icinde Anne sevgisi nedir bilmiyorlarki hic. Empati yapalim... Ben de asla aff etmezdim.. insanda akil var mantik var. Evli adamlarin koynuna giren kadinlar kizlar gibi. Eyy millet kendinize gelin. Hiristiyanlikta Bu bile terbiyesizliktir. Hic kimse hos karsilamaz..... Anne dedigin , cocuklarin icin canini vermeye hazir olandir....Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Kadinlar erkeklerin tuzaklarina kolay duserler kadinin ilk terk etme sebebi utanma duygusu olabilir. Boyle durumlarda erkekler yapici olamazlar ve isleri daha da kotuye goturebilirler ama kadinlar baska bir hayata sifirdan baslayarak durumun daha da kotuye gitmesine musade etmezler. Sonucta bu olayin sonunda cinayet bile islenebilir.Cevap Yaz Yayından Kaldır