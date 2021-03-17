İki kardeşin de sonu aynı oldu
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İki kardeşin de sonu aynı oldu

17.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:42
İki kardeşin de sonu aynı oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir genç intihar etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir genç intihar etti. Gencin kardeşinin de seneler evvel intihar ettiği öğrenildi.

Güveçdere Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Ankara'nın (32) eve gelmemesi üzerine bölgede arama başlatıldı. Babası Bursa'da tedavi gördüğü için annesiyle birlikte Güveçdere Mahallesi'nde birlikte yaşayan İsmail Ankara, son olarak dün arkadaşlarıyla birlikte görülmüştü. Akşam saatlerine doğru kendisinden haber alınamaması üzerine annesi durumu yetkililere bildirdi. Bölgede yapılan araştırmalarda ise acı gerçek ile karşılaşıldı. 32 yaşındaki bekar İsmail Ankara, ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. İlk incelemelerde olayın intihar olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri ve görevliler olay yerine traktör yardımı ile ulaştı. İsmail Ankara'nın cesedi traktörle mahalle meydanına getirilecek cenaze aracına nakledildi.

İsmail Ankara'nın kardeşi Emel Ankara'nın da 2009 yılında 16 yaşındayken tarım ilacı içerek hayatına son verdiği öğrenildi. - BURSA

İki kardeşin de sonu aynı oldu
İki kardeşin de sonu aynı oldu
İki kardeşin de sonu aynı oldu
İki kardeşin de sonu aynı oldu
İki kardeşin de sonu aynı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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