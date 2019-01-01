İki Kardeşi, Dertlerini Dinlemedikleri İçin Öldürmüş (2)

İki Kardeşi, Dertlerini Dinlemedikleri İçin Öldürmüş (2)

TUTUKLANDIKocaeli'nin Derince ilçesinde, Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. tutuklanırken, kendisinin saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İki Kardeşi, Dertlerini Dinlemedikleri İçin Öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. tutuklanırken, kendisinin saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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