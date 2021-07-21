İki kardeş yüzmek için girdikleri denizde can verdi
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İki kardeş yüzmek için girdikleri denizde can verdi

İki kardeş yüzmek için girdikleri denizde can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 16 ve 13 yaşlarındaki iki kardeş yüzmek için girdikleri denizde boğulurken, ekipler tarafından kurtarılan ve hayati tehlikesi bulunan bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 16 ve 13 yaşlarındaki iki kardeş yüzmek için girdikleri denizde boğulurken, ekipler tarafından kurtarılan ve hayati tehlikesi bulunan bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihal G. (35) ile Kardelen G. (16) ve Atakan G. (13) isimli iki kardeş, yüzmek için girdikleri denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahale ile denizdeki 3 kişi karaya çıkartıldı.

İki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerden Kardelen G. ve Atakan G. isimli iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Nihal G. ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 plajda denize girmek yasaklandı

Öte yandan, Kandıra'nın Karadeniz kıyısında bulunan Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı plajlarında denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı. Konu ile ilgili Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yaptığı yazılı açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı plajlarımızda oluşan tehlike nedeni ile denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen kurallara riayet edelim. Hem kendi hem de ailemizin canını tehlikeye atmayalım" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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