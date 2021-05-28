İki kardeş kazada hayatını kaybetti
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İki kardeş kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / İsmail Atalay - Haberler | 3. Sayfa

İki kardeş kazada hayatını kaybetti Uşak'ta bir aracın sulama kanalına düşmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti.

İki kardeş kazada hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta bir aracın sulama kanalına düşmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. İddialara göre Bekir Göktaş, 06 KG 089 plakalı otomobille seyir halindeyken Büyükoturak köyü yakınlarında aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Bekir Göktaş ile otomobildeki kardeşi Rümeysa Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki kardeş kazada hayatını kaybetti
İki kardeş kazada hayatını kaybetti
İki kardeş kazada hayatını kaybetti
İki kardeş kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Atalay

İki kardeş kazada hayatını kaybetti
İki kardeş kazada hayatını kaybetti
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