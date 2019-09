19.09.2019 12:13

İki kardeş hastalara şifa dağıtacak

Ağabey ile kardeşin yolu tıp fakültesinde kesişti

ESOGÜ Tıp Fakülktesine birincilik ile giren Yaren Us: "Çocukluğumdan beri hayalim doktor olmaktı"

ESOGÜ Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi ağabey Çağdaş Us: "Kardeşimle ilkokulda beraberdik, buradan karşılaşınca garip bir his oluyor"

ESKİŞEHİR - Türkiye'de 142'ncisi olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine birincilik ile giren Yaren Us, yolları aynı okulda kesişen 4'üncü sınıfta bulunan ağabeyi ile ileride hastalara şifa dağıtacak.

Girmiş olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavında 142'nci olarak başarı sağlayan Yaren Us, kardeşinin izinden gitmek için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti. Aldığı puan dolayısıyla istediği üniversiteyi tercih etme şansı bulunan Us, okula birincilikle girdi. Yaren US ile ağabeyi ESOGÜ Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Çağdaş US'un yolları da eğitim dolayısıyla tekrar kesişti. Ağabey ve kardeşi ilkokuldan sonra üniversitede de aynı okulda öğrenim görecek. Okulların açılması ile ağabey, kardeşi Yaren US'a doktorlukla ilgili bilgiler verirken laboratuvarları da gezdirmeyi ihmal etmiyor.

"Çocukluğumdan beri hayalim doktor olmaktı"

Okula birincilik ile giren Yaren Us, Türkiye genelinde tüm okulların artı ve eksilerini incelediklerini söyledi. 'Tıp fakültesi eğitimi de dünyanın en zor eğitimi olduğu için ailemin yanında kalmayı tercih ettim' diyen Us, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Osmangazi Üniversitesi de köklü ve güzel bir üniversiteydi. O yüzden bu seçimi yaptım. Ağabeyim de gelmem için vesile oldu. Başka bir yere gitmemin çok mantıklı olmayacağını söyledi ve buraya gelmemi söyledi. Ağabey kardeş okuyacağız. Liseden beri başarılı öğrencilerdik. Ailem için de bekleniyordu ve garip bir durum değildi. Bundan sonra iyi bir hekim olmak için kendimi geliştirmeye çalışacağım. Benim küçüklüğümden beri hayalim doktor olmaktı. İnsanlara yardım etmek çok güzel bir şey. Bu yüzden de bu mesleği seçtim açıkçası. Önümde de hep ağabeyimi örnek gösteriyorlardı. 'Onun gibi ol, onun gibi üniversiteyi kazan' diye. Ben de örnek gösterildiği için çalışmaya başladım. Kazandım sonunda."

"Kardeşimle ilkokulda beraberdik, buradan karşılaşınca garip bir his oluyor"

Kardeşi ile aynı okulda okuyacak olan Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrenicisi Çağdaş US ise, ailecek çok mutlu olduklarını söyledi. Vatana ve millete hayırlı insanlar olmak için çabaladıklarını dile getiren ağabey Us, "Kardeşime de yardımcı olacağım. Şimdiden tavsiyeler vermeye başladım. Eğitim hayatı boyunca aslında çok fazla yardımım olmadı kendisine. Çünkü benden daha iyi bir dereceyle geldi. Hatta soru soruyordu ben bilmiyordum ama sorun bende değilmiş. Kardeşimle alakalıymış. Osmangazi Üniversitesini de kardeşime tavsiye ettim. Üniversitemiz ve fakültemizin diğer fakültelerden bir eksiğinin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden burayı tavsiye ettim. O da böyle istedi. Bence doğru bir tercih yaptı. Şimdi okulda karşılaşmaktan ibaret oluyor. Biraz garip bir his. Sanki ilkokulda gibi. İlkokulda da beraberdik. Yine okulda karşılaşıyorduk. Tekrar ediyor gibi oldu" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Yaren US'ın ESOGÜ Tıp Fakültesine gelerek doğru bir karar verdiğinin altını çizdi. Tıp Fakültesinin köklü bir geçmişi olduğunu hatırlatan Arslantaş ise, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yaren, Türkiye 142'ncisi olarak bizi tercih eden çok başarılı, çok akıllı ve çok çalışkan bir öğrencimiz. Ağabeyi Çağdaş da bizim 4'üncü sınıf öğrencimiz. Ağabey kardeş çok büyük bir başarı göstererek tıp fakültemizi kazandılar. Yaren Türkiye 142'ncisi olarak her fakülteyi tercih edebilirdi. Bütün tıp fakültelerine girebilirdi. Bizi tercih etti. Bizim fakültemiz de 50 yıllık geçmişe sahip bir fakülte. 250'den fazla öğretim üyesi ve 140 civarında profesörü olan bir fakülte. Çok köklü bir fakülteyiz. Güçlü bir kadromuz var. Yaren'in çok doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum.

Kaynak: İHA