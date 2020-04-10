İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı
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Şanlıurfa, İpekyolu, Haliliye, 3. Sayfa

İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı

Şanlıurfa'da metruk evin içinden demir çıkarmaya çalışan kardeşler, göçük altında kaldı.

10.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:11
İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı

Şanlıurfa'da metruk evin içinden demir çıkarmaya çalışan kardeşler, göçük altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla göçük altından çıkartılan kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S. (12) ve S.Ş. (16) adlı kardeşler, harabeye dönmüş metruk eve demir toplamak için girdi. Bir süre harabe evde demir toplayan kardeşler, bir anda çöken çatı ve duvarın altında kaldı. Çevredekilerin yardımı ile taş yığınları arasından çıkarılan çocuklar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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