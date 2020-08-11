İki kardeş birbirini bıçakladı Adana'da kavga eden ağabey ve kardeşi "sallama" diye tabir edilen bıçakla birbirlerini yaraladı.

Adana'da kavga eden ağabey ve kardeşi "sallama" diye tabir edilen bıçakla birbirlerini yaraladı. Olayda küçük kardeş ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde salçalık biber satan Adem Özdemir (24) ve kardeşi Emir Özdemir (19) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Ağabey Adem ve kardeşi Emir "sallama" diye bilinen bıçakla birbirlerini defalarca bıçakladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabey ve kardeşini Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Emir Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İHA