İki karateciye millî takım yolu
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İki karateciye millî takım yolu

İki karateciye millî takım yolu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mustafakemalpaşa,spor Belediye Karate Takımı'nın iki genç sporcusu, milli takıma yükselme başarısı gösterdi.

Mustafakemalpaşa,spor Belediye Karate Takımı'nın iki genç sporcusu, milli takıma yükselme başarısı gösterdi.

24-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Kayseri'de yapılan Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda tatami mücadelesine çıkan Kutay Gencer Yaz ve Ceylin Elverdi, Dünya Gençlik Ligi'nde milli takım formasıyla boy gösterecek. Mustafakemalpaşa spor Belediye Karate Takımı, Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. 6 sporcu ile şampiyonada mücadele eden ekibin arasında bulunan 50 kilo Kutay Gencer Yaz ve 47 kilo Ceylin Elverdi büyük bir başarıya imza attı.İki sporcu, kendi kategorilerinde Türkiye ikincisi oldukları turnuvanın ardından milli takıma yükseldi. İki sporcu, eylül ayında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Gençlik Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Karate Takımı Antrenörü Engin Macar, disiplinli, programlı ve bilinçli çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyleyerek, "Bütün sporcularımızı tebrik ederken, verdiği desteklerden dolayı başta Belediye Başkanımız Mehmet Kanar ve Başkan Yardımcılarımız Ercan Leblebici ve Ersin Ekici'ye teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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