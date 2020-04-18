İki kapkaç şüphelisinden biri tutuklandı
Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısından biri tutuklandı.
18.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:31
Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısından biri tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Boyacı Mahallesi'nde yaşanan kapkaç olayının 2 şüphelisinin yakalanması için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Sokakta yürüyen kadının çantasını çalıp kaçan şüphelilerin görüntüler aracılığıyla kimliğini belirleyen polis, 2 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi s
Kaynak: AA