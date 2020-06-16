İki kapkaç şüphelisi tutuklandı
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İki kapkaç şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

16.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:05

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kapkaç yöntemiyle hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde şüphelilerin kapkaç yaptıktan sonra motosikletle kaçmaları yer alıyor.

İki kapkaç şüphelisi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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