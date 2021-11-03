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İki kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
İki kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkisinde iki kamyonun çarpışması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkisinde iki kamyonun çarpışması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halindeki Kemal Ahmet Çalı idaresindeki 41 VN 690 plakalı konteyner yüklü kamyon aynı yönünde seyreden Serkan Atış yönetimindeki 54 AER 855 plakalı iplik yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, konteyner yüklü kamyonun sürücüsü Kemal Ahmet Çalı araç içerisinde sıkıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtardı.

Sürücü Çalı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN TIR DORSESİNDEN AYRILDI

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza (1)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza (1)

 KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA (1)

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA (1)
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