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İki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'de iki kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Mardin'de iki kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Mardin- Diyarbakır yolu üzerinde Mazıdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bilal D. yönetimindeki 44 ABD 143 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Şükrü Yücel'in kullandığı 27 AFH 227 plakalı başka bir kamyon ile çarpıştı. Çarpışma etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Mehmet Şükrü Yücel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - MARDİN

İki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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