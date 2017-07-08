İki Kadını Bıçaklayan Saldırganı Vatandaşlar Yakaladı

Adana'da tartıştığı yengesini evde bıçakladıktan sonra olaya şahit olan misafiri de kaçmaya çalışırken sokakta yaralayan saldırgan, vatandaşlarca yakalanıp polise teslim edildi.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde Fadime T, evine misafirliğe gelen komşusu Azize S. ile sohbet ettiği sırada içeriye kaynı Ömer T. girdi.



Ömer T, tartıştığı yengesi Fadime T'yi bıçakladıktan sonra Azize S'ye yöneldi.



Saldırgan, kaçmaya çalışan Azize S'yi ikinci kattan aşağıya inip sokağa çıktığı sırada yakalayıp bıçakladı.



Kadınların yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar olayın yaşandığı yere yöneldi. Saldırganı yakalayıp etkisiz hale getiren vatandaşlar, yaralı iki kadını da kentteki hastanelere kaldırdı.



Yakalanan saldırgan Ömer T, vatandaşlarca suç aleti bıçakla Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



Tedavi altına alınan yaralı iki kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Öte yandan zanlı Ömer T'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, ağabeyi ve yaraladığı yengesiyle uyuşturucu için para istemesi nedeniyle daha önce birçok kez tartıştığı iddia edildi.