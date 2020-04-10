İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası (2)ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIKütahya'da sokakta 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ç. (53), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kütahya'da sokakta 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ç. (53), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli N.Ç. gözaltına alındığında koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği içinde 2 kez 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: DHA