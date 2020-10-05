İki kadın oyuncunun kavga sahnesi gerçeği aratmadı
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İki kadın oyuncunun kavga sahnesi gerçeği aratmadı

05.10.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:33

- İki kadın oyuncunun kavga sahnesi gerçeği aratmadı Erzurum'da çekimleri devam eden bir filmde iki kadın oyuncunun kavga sahnesi cadde üzerinde çekildi.

- İki kadın oyuncunun kavga sahnesi gerçeği aratmadı

ERZURUM - Erzurum'da çekimleri devam eden bir filmde iki kadın oyuncunun kavga sahnesi cadde üzerinde çekildi. Sokak ortasında gerçeği aratmayan kavga sahnesi vatandaşları korkuttu.

Erzurum'un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet caddesinde bir film için kavga sahnesi çekildi. İki kadın oyuncunun rol icabı kavga etmesi vatandaşların ilgisini çekti. Polis güvenliği altında çekilen kavga sahnesi gerçeği aratmadı.

İki kadın oyuncunun kavga sahnesi gerçeği aratmadı
İki kadın oyuncunun kavga sahnesi gerçeği aratmadı
İki kadın oyuncunun kavga sahnesi gerçeği aratmadı
İki kadın oyuncunun kavga sahnesi gerçeği aratmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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