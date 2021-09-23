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İki kadın arkadaş sırt sırta verdi, kendi işlerinin patronu oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İki kadın arkadaş sırt sırta verdi, kendi işlerinin patronu oldular

Iğdır'da iki kadın arkadaş sırt sırta vererek organizasyon iş yeri açıp kendi işlerinin patronu oldular.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da iki kadın arkadaş sırt sırta vererek organizasyon iş yeri açıp kendi işlerinin patronu oldular.

Iğdır'da yaşayan Helin Çobas ve Zeynep Toktamışlı isimli iki kadın girişimci yıllar önce hayalini kurdukları iş yerini açmak için kolları sıvayarak organizasyon işletmesi kurdu. Iğdır'da birçok farklı işlerde çalışan ve daha sonra hayalini kurdukları işletmeyi açmak isteyen iki arkadaş, çevreleri ne kadar karşı çıksa da hayallerinin peşinde giderek iş yerlerini açtılar. Iğdır Topçular Mahallesinde kiraladıkları yerde organizasyon hizmeti vermeye başlayan iki arkadaş çevredeki insanların 'yapamazsın' sözlerine inat işlerini büyüterek ailelerinin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Yıllardır kendi iş yerinin hayalini kurduğunu belirten kadın girişimci Zeynep Toktamışlı, "İşimizi çok seviyoruz. Ortağım ve benim en büyük hayallerimizden birisiydi bu. Daha önce bir işletme açmadık ama farklı sektörlerde çalıştık. Bu bizim için bir ilk ve dönüm noktasıdır. Biz hayallerimizi gerçekleştirdik. Herkes umarım hayallerinin peşinden koşar" dedi.

'Hepiniz hayallerinizin peşinde koşun'

Kadınların güçlü olduğunu ve hayallerinin peşinden gitmesi için çağrıda bulunan Toktamışlı, "Bütün kadınlara da buradan sesleniyorum, hepiniz hayallerinizin peşinde koşun. Biz de inanıyoruz ki arkadaşımla daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

İstenildiği zaman her şeyin olabileceğini belirten Helin Çobas, çevredeki insanların söylediklerine kulaklarını tıkadığını ve önüne baktığını söyledi. Önemli olan kurulan hayallerin peşinden gitmek olduğunu dile getiren kadın girişimci Çobas, "Ortağım ile beraber hayallerimizin peşinden koşarak işletmemizi açtık. Herkes yapamazsın dedi ama ben aldırış etmedim. Bundan sonra daha iyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum" dedi. - IĞDIR

İki kadın arkadaş sırt sırta verdi, kendi işlerinin patronu oldular

İki kadın arkadaş sırt sırta verdi, kendi işlerinin patronu oldular

İki kadın arkadaş sırt sırta verdi, kendi işlerinin patronu oldular

İki kadın arkadaş sırt sırta verdi, kendi işlerinin patronu oldular

İki kadın arkadaş sırt sırta verdi, kendi işlerinin patronu oldular

İki kadın arkadaş sırt sırta verdi, kendi işlerinin patronu oldular

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: İki kadın arkadaş sırt sırta verdi, kendi işlerinin patronu oldular - Haberler Ekonomi
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