Bugün Kanal D'de İki İyi Çocuk filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasına yakın izleyiciler, İki İyi Çocuk nerede çekildi, hangi yıl çıktı? İki İyi Çocuk konusu nedir, oyuncuları kimler? İki İyi Çocuk ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. Peki, İki İyi Çocuk başrollerde kimler var? 2 İyi Çocuk filmi konusu nedir? İşte detaylar...

İki İyi Çocuk filmi hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, İki İyi Çocuk nerede çekildi, hangi yıl çıktı? İki İyi Çocuk konusu nedir, oyuncuları kimler? İki İyi Çocuk ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İki İyi Çocuk hangi yıl çıkmıştır? İki İyi Çocuk film çekimleri nerede yapıldı? İki İyi Çocuk hangi il ve ilçede çekildi? Detaylar sizlerle...

İKİ İYİ ÇOCUK NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İki İyi Çocuk filmi bugün 18 Ocak 2022 Salı günü saat 00:15 'de Kanal D ekranlarına gelecektir.

İKİ İYİ ÇOCUK NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

İki İyi Çocuk film çekimleri Hatay ilimizde yapılmştır. Hatay Antakya'da çekilen İki İyi Çocuk filminin çekimleri yaklaşık 5 hafta (1-2 ay arası) sürmüştür.

İKİ İYİ ÇOCUK KONUSU NEDİR?

Ercan, zihinsel yetersizliği olan bir gençtir. Çocukken babasını trafik kazasında kaybeden Ercan, annesi ile birlikte Antakya'da yaşamaktadır. Genç adam acı dolu dünyasında kurduğu hayale sarılarak mutlu olmayı başarır. Hayal dünyasında başarılı bir polis olduğunu düşünen Ercan tüm şehrin kendisine saygı duyduğuna ve herkes tarafından sevildiğine inanır. Onun bu hayali şehre atanan yeni başkomiser Serdar ile arasında çok özel bir bağ kurmasına yol açar. Serdar, Ercan'a tam anlamıyla kol kanat gerer ve ona kardeşiymiş gibi davranır. Fakat Ercan bir kaçakçılık planına dahil edilince işler karışır. Serdar, bir yandan Ercan'ı tehlikelerden kurtarmaya çalışırken bir yandan da kalbini çalan Defne'nin peşinden koşar.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Demir Yılmaz'ın oturduğu filmin senaryosunu Yılmaz, Sertaç Yaşar ile birlikte kaleme alıyor. Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu'nun paylaştığı filmin kadrosunda Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın, Mehmet Ulusoy gibi isimler yer alıyor.

İKİ İYİ ÇOCUK OYUNCULARI KİMLER?

Sarp Levendoğlu

Kazım Karakadıoğlu

Sevcan Yaşar

Murat Serezli

Devrim Akın

Bülent Yıldıran

Hamdi Alkan

Günay Karacaoğlu

Mehmet Ulusoy

Hakan Güven

Şeyda Terzioğlu

Mesut Kurt

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