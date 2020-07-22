İki işyerine giren hırsızlar işlerini bitirdikten sonra güvenlik kamera görüntülerini silip gittiler
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İki işyerine giren hırsızlar işlerini bitirdikten sonra güvenlik kamera görüntülerini silip gittiler

Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler iki işyerini soydu.

İki işyerine giren hırsızlar işlerini bitirdikten sonra güvenlik kamera görüntülerini silip gittiler
22.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:23

Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler iki işyerini soydu. Hırsızlar işyerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini de silerek kayıplara karıştı.

Olay, İnegöl İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki işyerlerinde meydana geldi.

İddiaya göre hırsızların ilk hedefi cadde üzerinde bulunan bir pide dükkanı oldu. Kapıyı zorlayarak içeri giren kimliği belirsiz şahıslar işyerinde para ve değerli eşya aradı. Pidecide bulunan 30 TL bozuk parayı alan şahısların ikinci hedefi ise hemen yanında bulunan bir kafe oldu. Kafeye camdan giren şahıslar işyerinde bulunan bin lira değerindeki bozuk paraları aldılar. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş hırsızlar kafede bulunan çikolata, bisküvi ve içecekleri de aldılar. Ardından işyerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını silip dışarıda bulunan bir adet elektrikli bisikleti de alıp gittiler. Sabah dükkana gelen iş yeri sahipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri işyerlerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri her yerde olayı gerçekleştiren şahısları arıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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