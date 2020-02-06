İki İspanyol genç, Himalaya'yı doğudan batıya geçerken yeni bir rekora imza attı
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İki İspanyol genç, Himalaya'yı doğudan batıya geçerken yeni bir rekora imza attı

İki İspanyol genç, Himalaya’yı doğudan batıya geçerken yeni bir rekora imza attı

06.02.2020 08:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:09
İki İspanyol genç, Himalaya'yı doğudan batıya geçerken yeni bir rekora imza attı

'nın kentinden Sergi Unanue ve Dani Benedicto isimli iki sporcu, dünyanın en yüksek dağı olan Himalaya'yı yardım almadan en doğudan, en batıya geçerek yeni bir rekora imza attı.


26 yaşın altındaki iki genç, hiçbir yardım almadan rehber ve taşıyıcı kullanmadan Büyük Himayala Yolu (Great Himalaya Trail) olarak bilinen 1,700 kilometre uzunluğundaki parkuru 99 günde tamamladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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