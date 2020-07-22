İki iş yerine giren hırsızlar işlerini bitirdikten sonra güvenlik kamera görüntülerini silip gitti İki iş yerine giren hırsızlar işlerini bitirdikten sonra güvenlik kamera görüntülerini silip gitti Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler iki iş yerini soydu.

İki iş yerine giren hırsızlar işlerini bitirdikten sonra güvenlik kamera görüntülerini silip gitti

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler iki iş yerini soydu. Hırsızlar iş yerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini de silerek kayıplara karıştı.

Olay, İnegöl İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerlerinde meydana geldi.

İddiaya göre hırsızların ilk hedefi cadde üzerinde bulunan bir pide dükkanı oldu. Kapıyı zorlayarak içeri giren kimliği belirsiz şahıslar iş yerinde para ve değerli eşya aradı. Pidecide bulunan 30 TL bozuk parayı alan şahısların ikinci hedefi ise hemen yanında bulunan bir kafe oldu. Kafeye camdan giren şahıslar iş yerinde bulunan bin lira değerindeki bozuk paraları aldılar. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş hırsızlar kafede bulunan çikolata, bisküvi ve içecekleri de aldılar. Ardından iş yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını silip dışarıda bulunan bir adet elektrikli bisikleti de alıp gittiler. Sabah dükkana gelen iş yeri sahipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerlerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri her yerde olayı gerçekleştiren şahısları arıyor.

Kaynak: İHA