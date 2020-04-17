İki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlıyı ayakkabısı ele verdi Bursa'nın İznik ilçesinde, iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlıyı ayakkabısı ele verdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlıyı ayakkabısı ele verdi. Sahil Caddesi'ndeki iki iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İki iş yerinden hırsızlık yapan kişinin aynı ayakkabıyı giydiğini belirleyen polis, olayı aynı kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendi. Zanlının kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla U.V'yi (27) evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalıntı bilgisayar kasası, güvenlik kamerası, kayıt cihazı ve plazma televizyon ele geçirildi. Kaynak: AA