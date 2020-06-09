İki İngiliz çay şirketinden ırkçı müşterilerine: Çayımızı içmeyin
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BBC

İki İngiliz çay şirketinden ırkçı müşterilerine: Çayımızı içmeyin

İngiltere'nin tanınmış çay markaları Yorkshire Tea and PG Tips, sağ görüşlü sosyal medya kullanıcılarının boykot tehditleri karşısında geri adım atmadı ve Siyahların Hayatı Değerlidir hareketine destek veren mesajlar paylaştı.

İki İngiliz çay şirketinden ırkçı müşterilerine: Çayımızı içmeyin
09.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:15

İngiltere'nin tanınmış çay markaları Yorkshire Tea and PG Tips, sağ görüşlü sosyal medya kullanıcılarının boykot tehditleri karşısında geri adım atmadı ve Siyahların Hayatı Değerlidir hareketine destek veren mesajlar paylaştı.

Tartışma sağ görüşlü bir YouTuber olan Laura Towler'ın Twitter üzerinden attığı mesajla başladı.

Kendisi de Yorkshire'lı olan Towler, bölgelerinde yer alan çay firması Yorkshire Tea'yi, harekete açık destek veren firmalar arasında olmadığı için öven bir paylaşım yaptı.

Bunun üzerine Yorkshire Tea kurumsal Twitter hesabından, Towler'a "Lütfen bizim çayımızı artık içmeyin" yanıtını verdi.

Şirket, henüz açıklama yapmamış olmalarının sebebini George Floyd'un ağabeyinin sözlerine atıfla, "Kendimizi eğitiyorduk" diyerek açıkladı.

Benzer şekilde, Unilever firmasına ait PG Tips çay markası da boykot çağrılarının hedefi olan Yorkshire Tea'ye destek veren bir mesaj paylaştı.

Twitter paylaşımında, "Eğer ırkçılığa karşı olan çayları boykot etmeye başladıysanız iki yeni marka bulmanız gerekecek artık" denildi.

İngilizce dayanışma (solidarity) ve çay (tea) kelimelerinden türetilen #solidaritea etiketi de mesaja eklendi.

'Senin gibi müşteriyi kaybetmekten mutlu olurum'

Bu etiket altına çok sayıda paylaşım yapılırken, İngiliz aktör David Harewood da "Sabah demi" mesajı ile Yorkshire Tea'ye destek verdi.

Atılan mesajlarda, Twinings ve Tetley gibi büyük çay firmalarından da destek istendi.

Bazı mesajlarda ise çay endüstrisinin, sömürge dönemiyle ve köle ticaretiyle olan tarihsel bağlantılarına atıf yapıldı.

Twitter tartışmasını başlatan mesajın sahibi Towler ise hesabının adını, "Yorkshire Tea tarafından reddedildi" olarak değiştirdi.

Çay firmalarını eleştiren çok sayıda mesaj da paylaşıldı.

Son günlerde tüm dünyada çeşitli markalar, Siyahların Hayatı Değerlidir hareketine destek amacıyla çeşitli platformlardan mesaj veriyor.

Nike firmasının sosyal medya üzerinden yaptığı ırkçılık karşıtı paylaşım, rakibi Adidas tarafından aynı şekilde alıntılanarak paylaşılmıştı.

Amazon firmasının sahibi Jeff Bezos da desteği nedeniyle bir kullanıcı tarafından ırkçı dille eleştirilmiş, Bezos ise "Senin gibi müşterileri kaybetmekten mutluluk duyarım" demişti.

BBC

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