İki İnatçı Keçi Bu Sefer Dağda Karşılaştı

İki inatçı keçi bu sefer dağda karşılaştı

SİVAS - Sivas merkeze bağlı Gazi köyünde iki inatçı keçinin sürüden ayrılarak kavga etmesi sosyal medyada ilgi gördü.

İki uçurumu birbirine bağlayan daracık köprüde karşılaşan ve birbirlerine yol vermeyen, masallara konu alan iki inatçı keçi bu sefer dağda karşılaştı.Sivas merkeze 39 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde iki inatçı keçinin dağda ki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürüden ayrılıp dağda kavgaya tutuşan iki keçi uzun süre birbiriyle mücadele etti.Yaşanan kavgadan galip çıkmazken iki keçi daha sonra sürünün yanına döndü. Keçilerin dağda ki mücadelesi sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.