İki ilin çöplerinden üretilen enerjiyle 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor
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İki ilin çöplerinden üretilen enerjiyle 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

İki ilin çöplerinden üretilen enerjiyle 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Ekonomi

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğince (BAY-GÜ-KAB) günlük ortalama 150 ton çöpün bertarafından elde edilen biyogazdan üretilen enerji, 5 bin evde kullanılıyor.

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğince (BAY-GÜ-KAB) günlük ortalama 150 ton çöpün bertarafından elde edilen biyogazdan üretilen enerji, 5 bin evde kullanılıyor.

Bayburt ve Gümüşhane, ilçe, belde belediyeleri ile il özel idarelerinin üyesi olduğu BAY-GÜ-KAB, "Biyogazdan Elektrik Üretimi ve Katı Atık Sahasının İşletilmesi Projesi" kapsamında 2020 yılında özel bir firmaya yap-işlet-devret modeliyle Biyogaz Enerji Santrali (BES) Elektrik Üretim Tesisi yaptırdı.

Bayburt Şingah Mahallesi'nde kurulu tesiste, son teknolojik makinelerle toplanan biyogaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım olarak gösterilen çevreci tesiste, günlük 150 ton çöp işlenirken binlerce evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Üretim kapasitesinin artırılması hedeflenen tesis ile 2020'nin ocak ayından itibaren yaklaşık 3 milyon metreküp metan gazının emisyonu da engellendi.

BAY-GÜ-KAB Müdürü Samet Gülhan, AA muhabirine, günümüzün en büyük sorunlarının çevre kirliliği ve enerji ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tesis ile Bayburt ve Gümüşhane'de vahşi depolamanın önüne geçildiğini belirten Gülhan, "Çöp sahamızdaki biyogaz enerji santrali, üzeri ve tabanı sızdırmayacak şekilde kapatılmış olup çöp depolama lotunda biriktirilen organik atıkların anaerobik fermantasyonu sonucu oluşan metan gazını yakarak enerji üretiyor." dedi.

Gülhan, sahaya gelen evsel atıkların üzeri temiz toprakla örtülerek yangın, koku ve görüntü kirliliği gibi çevreye zararlarının en aza indirildiğini belirtti.

İki kentte günlük olarak toplanan bütün atıkları enerjiye dönüştürerek ekonomiye kazandırdıklarına dikkati çeken Gülhan, "Tesisimizde günlük yaklaşık 150 ton atık bertaraf edilmekte. Bu atıkların enerjiye dönüşmesi için 1,56 megavat gücünde bir biyogaz enerji santrali kurulmuştur. Bu da yaklaşık olarak 5 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Gülhan, metan gazının küresel ısınmayı artırmada en etkili gazlardan olduğuna işaret ederek "Metan gazı karbondioksite göre 23 kat daha etkili bir gazdır. Tesisimizde yıllık yaklaşık 1 milyon 800 bin metreküp metan gazı yakılarak sera etkisine büyük katkı sağlanmaktadır." diye konuştu.

İki ilin çöplerinden üretilen enerjiyle 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor
İki ilin çöplerinden üretilen enerjiyle 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor
İki ilin çöplerinden üretilen enerjiyle 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor
İki ilin çöplerinden üretilen enerjiyle 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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