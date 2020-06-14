İki ile Giriş ve Çıkışlar Kısıtlandı! Valilikler Duyurdu
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İki ile Giriş ve Çıkışlar Kısıtlandı! Valilikler Duyurdu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ ve Van'a giriş çıkışlar kısıtlandı. Valilikler tarafından açıklamalar yapıldı.

İki ile Giriş ve Çıkışlar Kısıtlandı! Valilikler Duyurdu
14.06.2020 00:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:27

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ ve Van'a giriş çıkışlar kısıtlandı. Valilikler tarafından açıklamalar yapıldı. Tekirdağ ve Van'a giriş çıkışların sınırlandırıldığı duyuruldu. İşte detaylar.

Tekirdağ ve Van'a Giriş Çıkışlar Kısıtlandı

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada il geneline girişlerin 14/06/2020 günü saat: 08: 00'dan 17/06/2020 günü saat: 08: 00'a kadar (3) üç gün süreyle sınırlandırıldığı bilgisi duyuruldu.

Van Valiliği tarafından resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır.

İl sınırlarımız içinde araç, yaya vb. şekilde toplu olarak bulunulması/dolaşılması kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde karşılama ve uğurlama adı altında yapılabilecek her türlü etkinlik veya toplu hareketler kısıtlanmıştır.

İl sınırlarımız içinde vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri, organizasyon vb. etkinlikler kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde yapılacak tüm açık hava toplantıları kısıtlanmıştır. İlimizin sınırları içinde (Görevli kamu kurumları hariç olmak üzere) yüksek sesle anons, duyuru vb. ses sistemlerinin kullanımı yasaklanmıştır."

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

13 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 176.677 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.792'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 684, toplam entübe hasta sayısının ise 284 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 150.087 olarak açıklandı.

Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0sNQsJTIQJ

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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