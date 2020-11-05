Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama Gaziantep ve Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapanlara yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.