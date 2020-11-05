Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama
05.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:11
Son dakika haberlerine göre Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama Gaziantep ve Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapanlara yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.
Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama
GAZİANTEP - Gaziantep ve Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapanlara yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.
Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satmak" suçundan 03 Kasım 2020 Gaziantep ve Adıyaman illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3' ü Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli şahıstan 5' i tutuklandı. 2 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı