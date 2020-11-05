Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama

05.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:11

Son dakika haberlerine göre Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama Gaziantep ve Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapanlara yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep ve Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapanlara yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satmak" suçundan 03 Kasım 2020 Gaziantep ve Adıyaman illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3' ü Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli şahıstan 5' i tutuklandı. 2 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gaziantep ve Adıyaman'da silah operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep ve Adıyaman'da silah operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haber | Ankara'daki DEAŞ operasyonunda, örgüt infazcısı ve 7 kişi tutuklandı
Son dakika haber | Ankara'daki DEAŞ operasyonunda, örgüt infazcısı ve 7 kişi tutuklandı
Muğla'daki sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 13 tutuklama
Muğla'daki sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 13 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 12:11:50. #1.14#
title