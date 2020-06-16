İki ilde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Tokat merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat merkez, Niksar ilçesi ile birlikte Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. "TCK -188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Yapmak" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda 10 ecstasy hap, 4,52 gram esrar, 2,21 gram bonzai ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda ayrıca 17 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA