İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı

BİNGÖL ve İstanbul'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin incelenen banka hesaplarında ise toplam işlem hacimlerinin 150 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bingöl ve İstanbul'da tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren çalışmalar sonucunda belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 150 farklı kişiye ait tapu senetleri, 1 milyon 300 bin lira tutarında 30 değişik senet, 150 alım satım belgesi, protokoller, sözleşmeler ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin çek, senet kırmak ve ticaret yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle 15 milyon lira üzerinde faizli olarak ödünç para verip, borçlarını ödemeyen kişilere ise baskı ve tehditte bulundukları belirlendi. Şüphelilerin incelenen banka hesaplarında ise toplam işlem hacimlerinin 150 milyon TL'nin üzerinde olduğu tespit edildi. Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.





Kaynak: DHA

- Bingöl