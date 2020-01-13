İki ilde sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
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İki ilde sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

SİVAS merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 100 şişe sahte viski ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:54
İki ilde sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 100 şişe sahte viski ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte içki ürettiği belirlenen şüphelilere yönelik olarak Sivas ve Adana'nın Pozantı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 100 şişe sahte viski ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., K.P., F.P., K.P. ve Ö.S. gözaltına alındı. Sivas'a getirilerek sorgulama işlemleri yapılan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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